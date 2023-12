Le dichiarazioni dell’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel dopo la doppietta siglata contro il Rakow

Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel ha voluto parlare del suo futuro dopo aver trovato ancora una volta il goal.

«Serata speciale per me, perché Josip rappresentava tantissimo il popolo dell’Atalanta sperando di segnare ancora. Era una partita che dovevamo vincere, e ci siamo riusciti alla grande dove siamo stati anche abbastanza sereni. Non ho mai pensato di andare via dall’Atalanta, ogni volta il mister mi parla con grande chiarezza, giocare e fare goal ti da motivazioni e stimoli: spero di continuare ancora. Metto sempre tutto per guadagnare più minuti: tutti vogliono sempre giocare dall’inizio, per me il fatto di subentrare tanto mi metto sempre a disposizione della squadra. Cerco sempre di giocare dal primo minuto, spero sempre che mi dia questa possibilità. Udinese? No, io penso a quello che è il proseguimento di questa stagione. Ho 6 mesi di contratto e parlerò con l’Atalanta. Sarà l’occasione anche di valutare perché ho voglia di giocare e stare sempre in campo».