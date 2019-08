Mustafi Roma, l’agente del calciatore non esclude un addio all’Arsenal: «Sarebbe la soluzione giusta per entrambe le parti»

Skrodan Mustafi è uno dei tanti profili affiancati alla Roma, desiderosa di aggiungere un difensore centrale alla sua rosa. In merito a una possibile trattative ne ha parlato il suo agente ai microfoni di Sky Deutschland:

«Abbiamo ancora due anni di contratto e non è esclusa una permanenza a Londra. Tuttavia il meglio per tutte le parti sarebbe lavorare per andare via».