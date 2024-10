Mutti: «A quella squadra servirà lavorare molto sotto questo aspetto per fare bene in campionato»

Le dichiarazioni di Bortolo Mutti sulla partenza attuale della Lazio e qualche opinione nei confronti di Baroni. Le parole

Bortolo Mutti, ex allenatore di Serie A, ha voluto rilasciare a LazioNews24 qualche dichiarazione sui biancocelesti.

La partenza della Lazio in questo inizio è sotto gli occhi di tutti, sia nei risultati che nelle prestazioni. Lei si immaginava alla vigilia, considerando le insidie che porta la guida tecnica nuova e lo scetticismo su Baroni, che la squadra partisse forte e che fosse così forte? L’arma vincente di Baroni è stata la parte tattica o il lato umano del tecnico e la sua empatia immediata con la squadra?

«Beh i dubbi iniziali c’erano su come sarebbe iniziata l’esperienza di Baroni sulla panchina della Lazio, ma Marco è una persona talmente seria ed equilibrata che è riuscito benissimo ad inserirsi alla grande e poi la società è stata bravissima a dargli una mano per integrarsi al meglio, in particolar modo grazie alla grande esperienza di Fabiani. Non gli ha fatto pressioni, consentendogli di lavorare tranquillo e al meglio, considerando poi che lavorare a Roma non è mai facile. L’arma vincente? Il lato umano è un fattore determinante, perchè ti permette di gestire al meglio il gruppo ed è fondamentale relazionarti con esso con equilibrio. Se ti poni in maniera adeguata e corretta la squadra ti segue e Baroni ha fatto questo per riuscire ad entrare nella testa dei suoi ragazzi e di conseguenza avere la loro attenzione».