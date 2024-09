Mutti: «NON è ancora la VERA Juve, sono sicuro che con Vlahovic e Douglas Luiz succederà QUESTO»

Le parole di Bortolo Mutti, ex allenatore, sulla stagione della Juventus con Thiago Motta. I dettagli

Bortolo Mutti ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 dell’inizio di stagione della Juventus.

Vlahovic ancora a secco. E’ l’attaccante giusto per il gioco di Thiago Motta?

«Vlahovic è un grande attaccante e le aspettative su di lui sono tante. Pesano magari, lo vedi, lo noti che ha quell’ansia di voler essere protagonista dell’attacco. Anche le cose semplici gli riescono male, ma in un altro contesto andrà migliorando. C’è un progetto nuovo, deve stare tranquillo, così come devono essere tranquilli i tifosi. Il tasso tecnico della Juve attorno a Vlahovic è molto importante e anche lui ne trarrà beneficio. Chiaro che non debba pesare tutto sulle spalle del numero 0, ci sono altri giocatori che devono prendersi responsabilità diverse».

Tre gare consecutive, tre 0-0 in campionato. Come si spiega questa sterilità in zona gol?

«Tre gare senza far gol fanno un po’ storcere il naso, non siamo abituati a questa sterilità da parte della Juve. Ma ricordiamoci che c’è un progetto composto da tanti giovani, che deve quindi ancora svilupparsi».

