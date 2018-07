Nainggolan è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si recava a Milano a bordo della sua Ferrari. Il giocatore sta bene

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura nerazzurra di Radja Nainggolan. Oggi pomeriggio il giocatore è infatti rimasto coinvolto in un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze gravi. Ieri il belga si era recato al centro sportivo della Roma per recuperare 10 maglie giallorosse e questa mattina si era messo in viaggio per Milano e partecipare così al ritiro dell’Inter. Mentre percorreva l’autostrada A1 una gomma della sua Ferrari GtC 4 Lusso si è bucata nei pressi di Arezzo. Nainggolan ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro il guardrail. Il giocatore non ha subito nessuno danno ma non si può dire lo stesso per la sua Ferrari. Nainggolan è stato accompagnato dai soccorsi stradali a Prato dove la locale concessionaria Ferrari gli ha fornito un’auto sostituiva.