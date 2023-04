Nandez: «Cagliari a vita? Se pensassi di dover andare via, sarebbe dura...»

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato del momento del club rossoblù e del suo immediato futuro

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport.

AGOSTO 2019 – «Il mio arrivo? Sono stato accolto con grandissimo entusiasmo. Avevo preso un po’ di informazioni con i miei compagni uruguaiani, ma quello che ho vissuto è stato più bello di quanto raccontato».

FUTURO – «Cagliari a vita? Chi può dirlo? Se pensassi di dover andare via, sarebbe dura: posso dire di avere più amici qui che in Uruguay. In Sardegna ho trovato anche l’amore: Sara, la mia fidanzata: una sarda che mi ha cambiato la vita. Sono molto felice e questo è importante».

RINNOVO – «Ora mi concentro giorno per giorno, senza pensare al futuro. Abbiamo un obiettivo per noi, la città e la Sardegna: speriamo finisca come deve finire e poi si potrà parlare di tutto».

UNO DI VOI – «Altri cinque anni al Cagliari? Magari facciamo tre perché inizio a essere vecchio (ride, ndc). A Cagliari ti fanno sentire un giocatore importante ma anche una persona normale, ti stanno vicini e ti mostrano tutto il loro affetto senza esagerare. Io mi sento uno di voi».

POSSIBILE PARTENZA – «Una delle prime domande che mi sono state fatte al mio arrivo, è stata sul mio futuro. Come se si pensasse che sarei stato di passaggio: col cuore e con l’anima mi sento mezzo sardo».

SERIE B – «Non mi aspettavo un campionato così duro e all’inizio abbiamo fatto fatica, soprattutto a calarci nella nuova realtà. Ora, però, mi sembra che la squadra abbia trovato la strada giusta».