Nandez Inter e intrigo Nainggolan: domani incontro con il Cagliari

Fissato per domani l’incontro tra Inter e Cagliari per Nandez e Nainggolan: i sardi hanno come priorità il ritorno del belga

Continuano le grandi manovre di mercato tra Inter e Cagliari per il centrocampo. I nerazzurri lavorano per regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez che con la sua duttilità può essere anche l’erede di Hakimi.

Come riporta Sky Sport, il Cagliari ha come priorità il ritorno di Nainggolan. Domani previsto un incontro tra le parti per cercare di definire la trattativa.