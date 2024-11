Napoli, Bruscolotti esalta Buongiorno: «Ha tutto, è un super acquisto»

Le parole di Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, sull’impatto di Alessandro Buongiorno sugli azzurri. Tutti i dettagli

Giuseppe Bruscolotti ha parlato al Corriere dello Sport dell’impatto di Alessandro Buongiorno sul Napoli.

BUONGIORNO – «Buongiorno ha tutti i valori necessari per diventare capitano. Ha carattere, personalità, lealtà sportiva, è un leader. Si capiva subito fosse pronto per diventare riferimento del Napoli e della Nazionale».

IL SUO ACQUISTO – «De Laurentiis e Manna hanno fatto un super acquisto. È un grande difensore e lo sta dimostrando. Da lui possiamo aspettarci solo cose positive e ulteriori progressi nei prossimi anni».

QUALITA’ – «È sempre attento in marcatura ma pulito negli interventi. Con lui non si passa. Un centrale vecchio stile ma che sa fare tutto. Per me non è mai stata una sorpresa. Già quando il Napoli scelse di acquistarlo ero convinto delle sue qualità e che potesse far bene».