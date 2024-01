Napoli, l’agente di Gaetano: «Futuro? Ecco chi lo vuole»

Mario Giuffredi, agente del giocatore del Napoli Gaetano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro del suo assistito

PAROLE – «Gaetano? Oggi decideremo cosa fare, lo vogliono il Cagliari, il Granada e l’Empoli. De Laurentiis vuole puntare su Gaetano e se sarà così ne saremo felici. Corsa Champions? Metto l’Atalanta davanti a tutte per il quarto posto, ma ho grande fiducia anche del Napoli. Fino ad oggi è stato tutto nero a Napoli e da oggi in poi possono esserci cose solo positive. Conte al Napoli? Non arriverà al Napoli, ma è normale che ogni allenatore ha il suo modulo e non tutti i giocatori vanno bene per un allenatore».