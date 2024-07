Napoli, buona la PRIMA di Conte: battuto l’Anaune 4-0, i MARCATORI e tutti i SEGNALI

Tutto sulla prima amichevole del Napoli di Antonio Conte, che ha battuto per 4-0 l’Anaune. Tutti i dettagli

Buona la prima per il Napoli di Antonio Conte, che ha battuto per 4-0 l’Anaune in amichevole nel ritiro di Dimaro. In gol il neo arrivato Spinazzola, Cheddira su rigore, Gaetano e Ngonge.

Il nuovo allenatore ha schierato i suoi con il 3-4-2-1, modulo provato in queste prime sedute del ritiro estivo. Da sottolineare che mancano ancora diversi nazionali come Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Kvara e l’infortunato Victor Osimhen