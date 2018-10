Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nel post partita di Napoli-Roma: «Bene Fabian Ruiz, sapevamo fosse forte. Jorginho? Ne ho altri al suo posto»

Un pareggio ottenuto in extremis ma importantissimo per non perdere troppo terreno con la Juventus. Il Napoli di Carlo Ancelotti è riuscito a riacciuffare la Roma proprio quando sembrava irraggiungibile, dopo una partita a lungo dominata. Queste le parole del tecnico emiliano: «Sono contento della prestazione della mia squadra. Eravamo sotto ma per 90 minuti siamo riusciti a mantenere i ritmi costanti e siamo riusciti a non far giocare la Roma come avrebbe voluto. Le occasioni non sono mancate».

Ancelotti passa poi a commentare le scelte in attacco: «Mertens scontento? Se dicesse di essere felice di partire dalla panchina, gli parlerei in disparte e gli chiederei il motivo di una cosa del genere. È normale che voglia giocare. Milik è più bravo di Mertens nell’area di rigore e se arrivano cross dal fondo, Dries tra le linee. Il nostro gioco non cambia in base a chi schiero tra loro. Le mie scelte dipendono anche dal dispendio fisico cui i miei giocatori sono sottoposti giocando più di una volta in settimana».

Infine, Ancelotti chiosa su Fabian Ruiz e il centrocampo: «Fabian Ruiz ha fatto una grande partita, nessuno l’ha mai sottovalutato. Noi non di certo, abbiamo sempre creduto in lui e ora pian piano sta dimostrando le sue qualità. Di solito, dopo le partite di Champions, nel weekend c’è un calo di concentrazione. Invece oggi la squadra ha risposto nel migliore dei modi e sono molto felice di ciò. A centrocampo abbiamo tanti giocatori di qualità. Abbiamo perso Jorginho, che era fondamentale per noi, ma ci sono tanti giovani importanti che stanno facendo bene e di conseguenze ho una vasta scelta su chi schierare in quel ruolo».