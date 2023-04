Napoli, Anguissa: «La prima partita al Maradona? Incredibile»

Le parole di Zambo Anguissa: «Il ricordo più bello? La prima partita con il Napoli. Il mio idolo? Ronaldinho»

Andre Zambo Anguissa ha parlato ai canali ufficiali del Napoli. Di seguito le sue parole.

«Il ricordo più bello? La prima partita con il Napoli. La prima partita al Maradona? Una sola parola: incredibile. I tifosi danno tutto per noi e ci portano a dare tutto per loro. La mia legend preferita? Diego Armando Maradona. Il mio idolo? Penso che il mio preferito sia Ronaldinho per tutto ciò che di magico ha messo in campo. Il primo ruolo ricoperto in campo? In Camerun giocavo in una posizione più avanzata».