Napoli, Anguissa: «Vincerà chi commetterà meno errori»

André Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato a ridosso della sfida contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, André Anguissa ha parlato prima di Barcellona-Napoli.

PAROLE – «È una partita che si giocherà sui dettagli, sugli episodi. Vincerà chi farà meno errori Non so se sia una finale anticipata, ma giocheranno due grandi squadre. Spero di far vedere un bel gioco e di dare tanta soddisfazione alla tifoseria».