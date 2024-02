Napoli-Barcellona, l’arbitro è il tedesco Felix Zwayer

Napoli-Barcellona mercoledì sera al Maradona: l’arbitro dell’ottavo di finale sarà il tedesco Felix Zawyer

Napoli-Barcellona si affronteranno mercoledì sera allo Stadio Maradona nell’ottavo di finale di Champions League e l’arbitro della sfida sarà il tedesco Felix Zawyer. Con lui i connazionali Stefan Lupp e Robert Kempter come assistenti di linea, Sven Jablonski come quarto uomo e al VAR Bastian Dankert e Soren Storks.

La partita potrebbe essere la prima del Napoli con Calzona in panchina: in queste ore il ct della Slovacchia sta parlando con Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe averlo a disposizione già per la sfida europea.