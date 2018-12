Napoli-Bologna, 10 mila maschere al San Paolo per dire “siamo tutti Koulibaly” – FOTO

Prima di Napoli-Bologna, tra gli spalti del San Paolo 10 mila tifosi hanno indossato la maschera di Koulibaly per dire no al razzismo – FOTO

Solidarietà per Koulibaly questa sera al San Paolo. Dopo il grave episodio di razzismo avvenuto a Santo Stefano a San Siro contro l’Inter, i tifosi del Napoli hanno voluto far sentire la loro vicinanza al difensore azzurro, Kalidou Koulibaly. Per questo motivo, poco prima del calcio d’inizio della sfida contro il Bologna, i tifosi azzurri hanno deciso di aderire all’iniziativa di indossare una maschera rappresentante il volto di Koulibaly. Al San Paolo era infatti stare distribuite ben 10.000 maschere col volto del difensore, come già avvenuto nel 2016, dopo un’analoga aggressione verbale a sfondo razzista nei suoi confronti da parte dei tifosi della Lazio. All’iniziativa non hanno però partecipato le curve, che condividono il lutto degli ultras interista per Daniele Belardinelli. Si tratta sicuramente di un bel gesto che segna un calcio al razzismo.