Napoli, Cassano: «Osimhen molto PIÙ FORTE di LUKAKU»

Antonio Cassano ha parlato del calciomercato Napoli dove ha sostituito Victor Osimhen con Romelu Lukaku

L’ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni di Twitch Viva El Futbol con Lele Adani e Nicola Ventola affrontando il cambio Romelu-LukakuVictor Osimhen che ha preso la copertina del calciomercato Napoli.

CASSANO – «Ci sono determinati tipi di giocatori, i fenomeni, i Neymar, i Messi, Ronaldo, dove ‘quando vuoi ti do’. Osimhen è un giocatore forte, ma quando fai una stagione così così ti arriva l’Hojlund o Zirkzee della situazione e lo United te lo va a prendere, perché non è il campione che ti toglie l’occhio e dici ‘questo l’anno prossimo rischia di farmi altri 30 gol»

OSIMHEN – «Osimhen dopo il campionato che ha vinto devi darlo via, hai l’opportunità. 130, una gamba, un gomito, eccetera… Devi darlo via. Il diavolo si veste di rosso e cosa succede? Non fa bene l’anno scorso, la squadra è in difficoltà, cosa fai? Lo dai in prestito al Galatasaray. Poi quando torna dal Galatasaray tu non hai la patata bollente, siamo punto e da capo. E’ vero che hanno perso tutti. Per me chi ha perso tanto è il Napoli, Osimhen è molto ma molto più forte di Lukaku. Ma l’allenatore ha detto io voglio Lukaku, l’ha detto e glielo prendi»