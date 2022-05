Napoli, distanze tra Spalletti e De Laurentiis: dubbi sul futuro?

Napoli, rapporti distanti tra Spalletti e il presidente De Laurentiis. Dubbi sul futuro sulla panchina azzurra del tecnico toscano

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Napoli sarebbe tutt’altro che rose e fiori il rapporto tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Le strade sembrano destinate a continuare insieme, ma i dissidi fin qui non sono mancati.

In primis sul futuro di Mertens: il tecnico non ha mai visto il belga come parte centrale nei suoi schemi, il presidente è addirittura andato a casa sua per trattare il rinnovo. Rinnovo richiesto invece per Ospina, ma la società non pare dello stesso avviso al momento.