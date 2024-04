Napoli, Europa a rischio: ora è rivoluzione

Il Napoli perde il treno per l’Europa e al Maradona è inondato di fischi dopo il pari contro il Frosinone, ora sarà rivoluzione

De Laurentiis dopo la stagione deludente è pronto a preparare tantissimi cambi dalla dirigenza, alla panchina e al campo. Manna è prossimo ad arrivare come nuovo ds, in panchina è in pole l’arrivo di Italiano. Per quanto riguarda il mercato c’è da capire il futuro di Osimhen, altamente probabile possa partire. Il prezzo della cessione è fissato a 130 milioni almeno e da lì partirà la campagna di rafforzamento della squadra.