Napoli Everton, ecco l’offerta al Gremio: il brasiliano ha già detto sì

Calciomercato Napoli: Giuntoli vuole dare un’accelerata alla trattativa per Everton. Il brasiliano ha aperto al trasferimento

Il Napoli fa la prima mossa e mette sul piatto la prima offerta per arrivare ad Everton del Gremio. Secondo La Gazzetta dello Sport il club partenopeo avrebbe offerto 27 milioni. Aurelio De Laurentiis vorrebbe definirla in tempo, considerato che sul giocatore ci sono diversi club europei, pronti a ingaggiarlo.

C’è attesa per la risposta del Gremio che difficilmente rilancerà visto le difficili condizioni economiche in cui versa. Certamente De Laurentiis non andrà oltre quella cifra e spera di regalare in tempi celeri il nuovo esterno a Gattuso che ha dato l’ok da tempo all’operazione.