Napoli, fastidio per Di Lorenzo: Juve a rischio?

Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha accusato un fastidio muscolare in allenamento, ma la sua presenza con la Juve non dovrebbe essere a rischio

Come riportato da Il Mattino Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ieri ha avvertito un fastidio muscolare in allenamento ed è in forse per il match contro la Juve. L’impressione, comunque, è che non si tratti di nulla di particolarmente grave.

La speranza è che il capitano abbia soltanto risentito delle fatiche degli ultimi tempi e già da oggi torni regolarmente ad allenarsi con i compagni per essere presente in campo dopodomani a Torino. Anche perché altrimenti Mazzarri avrebbe una sola alternativa in quel ruolo che non è neppure al top. Come vice Di Lorenzo, infatti, c’è il solo Zanoli. Anche il giovane terzino (23 anni), però, è alle prese con problemi fisici.