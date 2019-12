Allo Stadio San Paolo, la 6ª giornata della Champions League 2019/20 tra Napoli e Genk: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio San Paolo, Napoli e Genk si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020.

Sintesi Napoli Genk MOVIOLA

2′ Subito Milik – Errore di Vandevoordt, il Napoli passa subito in vantaggio con il polacco che si fa trovare pronto.

11′ Chance per Mertens – Ci prova il belga con un pallonetto, alto di poco. Un buonissimo Napoli nei primi 11 minuti.

12′ Gran tiro di Paintsil – Il ghanese scarica un siluro, che va fuori dalla porta di Meret di poco.

16′ Grande occasione per Onuachu – Fabian perde un pallone un centrocampo, l’attaccante del Genk sbaglia a pochi passi da Meret, mettendola sull’esterno della rete.

26′ Raddoppio del Napoli – Milik mette di nuovo in rete: grande apertura di Allan per Di Lorenzo, cross per il polacco che non si fa pregare davanti a Vandervoordt e mette la qualificazione in banca.

Napoli Genk 2-0: risultato e tabellino

Reti: 2′, 26′ Milik

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Ospina, Luperto, Gaetano, Elmas, Insigne, Llorente, Lozano.



Genk (3-4-3): Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre; Hrosovsky, Berge, Ito; Paintsil, Onuachu, Samatta. Allenatore: Wolf. A disposizione: Wouters, Borges, Odey, Hagi, Bongonda, Coucke, Ndongala.

Arbitro: Çakır