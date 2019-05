Il Napoli potrebbe pescare in Belgio. Per il centrocampo è spuntata l’idea Ruslan Molinovskyi, 26enne di proprietà del Genk

Nuovo colpo a centrocampo per il Napoli? Il club azzurro potrebbe pescare in Belgio. Nel Genk si sta mettendo in evidenza Ruslan Molinovskyi, centrocampista 26enne di nazionalità ucraina.

Il giocatore ha un costo di 10 milioni di euro e, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il suo agente Sergei Serebrennikov, ha ammesso l’interessamento del Napoli. Si tratta di un mediano centrale con buone qualità tecniche ed è anche nazionale ucraino. Oltre a Bennacer e Bourigeaud, c’è anche Molinovskyi in lista per il Napoli di Giuntoli.