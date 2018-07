Il Napoli avvia i contatti con il Bayer Leverkusen per il terzino Henrichs e premunirsi così in caso di mancato arrivo di Arias dal PSV

Il Napoli è alla disperata ricerca di un terzino destro. Sono molti i nomi accostati agli azzurri per questo ruolo ma ogni trattativa sembra non arrivare mai ad una conclusione positiva nonostante le ottime premesse. L’ultima idea del club partenopeo per tamponare le lacune in difesa è Benjamin Henrichs, terzino del Bayer Leverkusen. Il tedesco nella stagione appena conclusa ha chiuso con un assist in 28 presenze con le Aspirine.

Il giocatore classe ’97 in passato era stato accostato anche all’Inter ma i nerazzurri sono ormai concentrati per portare a Milano l’ex Sassuolo Sime Vrsaljko e le trattative con l’Atletico Madrid sembrano essere decisamente a buon punto. Gli azzurri avrebbero già avviato alcuni contatti con il club tedesco per valutare la possibilità di acquistarne il cartellino e premunirsi nel caso in cui Santiago Arias del PSV Eindhoven si trasferisca a Madrid sponda Colchoneros. Il club partenopeo sembra infatti aver ormai abbandonato definitivamente la pista che portava a Youssouf Sabaly. Il trasferimento del difensore del Bordeaux sarebbe stato interrotto a causa di un grave infortunio al ginocchio che ha colpito il giocatore.