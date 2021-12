Napoli, incontro in programma tra l’agente di Insigne e il Toronto

Stretta finale del Toronto per mettere sotto contratto Lorenzo Insigne. In programma un nuovo incontro tra le due parti

Come riportato dal Corriere dello Sport, il prossimo 5 di gennaio è in programma un nuovo incontro tra l’agente di Lorenzo Insigne e il Toronto. La società canadese vuole infatti capire quali siano le reali disponibilità del giocatore a trasferirsi in MLS.

Nessun ultimatum verrà posto, ma verrà ribadita l’offerta da 7,5 milioni di euro più benefit per l’attuale capitano del Napoli.