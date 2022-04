Napoli, Insigne: «Scudetto? Ci crediamo. Abbiamo sette finali che dobbiamo vincere»

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Atalanta

PARTITA – «Sicuramente la vittoria pesa tanto. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e fare il nostro. Sapevamo che erano tre punti pesanti. Ci godiamo la vittoria e da domani penseremo alla prossima».

ITALIA – «Dispiace per l’Italia e il Mondiale. Oltre a chiedere scusa a tutti i tifosi non posso fare altro, c’è tanta amarezza. Oggi era importante per il Napoli».

DEDICA – «Dedico il gol a mio figlio grande che domani è il suo compleanno»

SCUDETTO – «Ci crediamo, non può essere altrimenti. Mancano sette partite e possiamo farcela».