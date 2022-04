Atalanta, Gasperini perde De Roon per la prossima partita

L’Atalanta perde in casa contro il Napoli e perderà De Roon per la prossima partita: il centrocampista era diffidato ed è stato ammonito

L’Atalanta perde in casa contro il Napoli e perde i pezzi in vista delle prossime partite. Da valutare le condizioni di Djimsiti, ma sicuramente contro il Sassuolo non ci sarà De Roon.

Il centrocampista olandese era in diffida e l’ammonizione rimediata contro gli azzurri gli costerà la squalifica per la sfida contro i neroverdi.