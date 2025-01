Napoli-Juve, la moviola: l’analisi sul rigore decisivo, manca un provvedimento

Tutti gli episodi arbitrali della partita tra Napoli-Juve, terminata con il punteggio di 2-1 in Serie A. I dettagli in merito alla sfida

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza tutti gli episodi arbitrali di Napoli-Juve.

IL RIGORE – «È chiaro ed evidente il fallo di Locatelli su McTominay che Chiffi non ha avuto esitazioni a punire con il calcio di rigore. Nessun dubbio sulla decisione dell’arbitro che, correttamente, non ha ammonito il centrocampista della Juventus perché l’intervento genuino (a cercare il pallone, pur senza prenderlo) depenalizza nell’area di rigore la sanzione disciplinare».

CARTELLINI – «Manca però un cartellino giallo a Thuram, al 27′ del primo tempo. Non c’è invece il rigore al 30′ del secondo tempo: Lukaku reclama un rigore per fallo di mano di Gatti. Il tocco c’è, ma il braccio del difendente è in posizione congrua con il movimento e dunque non punibile».