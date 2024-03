Napoli Juventus, Nonge: «Chiedo scusa a tutti»

Joseph Nonge Boende ha chiesto scusa attraverso i social dopo l’errore che ha portato al rigore decisivo nella sfida di Napoli

Joseph Nonge Boende, nella sfida tra Napoli Juventus, è entrato in campo a gara in corso e ha causato il fallo in area su Osimhen da cui è nata la rete di Rasapdori. Il belga classe 2005 è stato poi sostituito da Allegri. Ecco le sue parole sui social.

IL MESSAGGIO – «Ho commesso un errore mi assumo tutta la responsabilità. Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi, grazie per il vostro supporto, tempo di resettare e rimanere concentrati sulla fine della stagione».