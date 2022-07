Napoli Kim Min-Jae, gli ultimi dettagli da limare: potrebbe essere in Italia domani per le visite

Il Napoli potrebbe chiudere in questi giorni per Kim Min-Jae del Fenerbahce: domani il sudcoreano potrebbe arrivare in Italia

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore se riuscirà a limare gli ultimi dettagli con gli azzurri nella giornata di domani potrebbe effettuare le visite mediche.