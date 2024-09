Napoli, Kvaratskhelia DA URLO: il DATO è clamoroso

Un dato incredibile quello di Kvicha Kvaratskhelia, tra i principali trascinatori del Napoli nella trasferta sarda

Kvicha Kvaratskhelia ha contribuito alla vittoria del Napoli sul Cagliari per 4-0 grazie alla rete del 2-0 e al tris dove ha collezionato l’assist a Romelu Luaku. prima del definitivo poker di Alessandro Buongiorno.

Si tratta della nona partita in cui il georgiano mette a referto almeno un gol e un assist nel singolo match: dal giorno del suo debutto in Serie A è l’unico ad aver raggiunto questa cifra, tre volte in più rispetto al migliore degli altri in questa speciale classifica.