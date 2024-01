Napoli, l'agente di Politano: «Oggi è arrivata questa offerta dall’Arabia Saudita...»

Mario Giuffredi, agente dell’attaccante del Napoli Matteo Politano, ha parlato a Radio CRC del futuro del suo assistito

PAROLE – «Oggi è arrivata questa offerta dall’Arabia Saudita, abbiamo lasciato la scelta alla società. Ma De Laurentiis sa bene qual è la volontà di Politano. Il presidente si è reso disponibile a rivedere la posizione contrattuale di Politano, ma le cose vanno fatte nel tempo possibile più breve perché il tempo passa e le cose vanno viste quanto prima per rispetto del ragazzo. Ipotesi rinnovo a fine stagione? Sono convinto che questa situazione si chiuderà quanto prima. Parlo per me e il presidente le parole le ha sempre mantenute. Vedo che c’è la volontà di rinnovare Politano. Se si vuole ribaltare questa stagione bisogna avere giocatori sereni, questo vale per tutti non solo per Politano. Non è nell’interesse di nessuno portare la situazione più in avanti. Se la situazione non venisse risolta presto, mi preoccuperei di avere un giocatore turbato per i prossimo sei mesi perché non lo avresti né fatto partire né rinnovato».