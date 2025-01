Napoli, la puntualità di McTominay: anche a Bergamo il suo gol arriva sempre nello stesso modo. E così si può fare a meno di Kvaratskheila…

Napoli, la puntualità di McTominay: anche a Bergamo il suo gol arriva sempre nello stesso modo. L’analisi sui partenopei

«Stadio e partita all’inglese, quale ambiente migliore per issarsi ancora a Gladiatore? Altro gol pesante, altra prestazione totale»: La Gazzetta dello Sport premia McTominay con un convinto 7 in pagella, confermando quanto anche a Bergamo il centrocampista del Napoli si sia rivelato decisivo.

Un acquisto perfettamente inserito nelle alchimie di gioco del tecnico, come dimostra una pratica diventata ormai una consuetudine. Si tratta dei suoi gol stagionali: dei 6 messi a segno (5 in campionato, uno in Coppa Italia), la metà è stata confezionata praticamente nello stesso modo. I compagni sanno che l’ex United arriva puntuale su certi suggerimenti all’indietro provenienti dall’area di rigore. Ieri l’ispiratore è stato Anguissa, inseritosi perfettamente sul fianco sinistro grazie a un sublime colpo di tacco di un ispirato Neres.

Lo scozzese ha fatto poi il suo, colpendo di piatto e infilando il pallone sotto la traversa. In precedenza era successa una situazione molto somigliante in coppa contro il Palermo, quando aveva beneficiato dell’assistenza di Lukaku; e, rete decisiva, valsa 3 punti, all’Olimpico Grande Torino, con Kvaratskheila autore del passaggio risolutivo. Un bel messaggio, quello di ieri: essere riusciti immediatamente a dimostrare che del contributo del georgiano passato al Psg si può fare a meno, c’è chi ne fa perfettamente le veci.