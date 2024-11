Napoli, Neres: «Voglio continuare a migliorare, sui gol..»

Le parole di David Neres, attaccante brasiliano del Napoli, sui suoi primi mesi in azzurro e l’impatto in Serie A. Tutti i dettagli

David Neres ha parlato ai canali ufficiali del Napoli sul suo impatto in Serie A.

MIGLIORAMENTI – «Per me essere un calciatore significa cercare sempre di migliorare rispetto al giorno prima e dare sempre il 100%. Non ho un sogno in particolare, ma cerco sempre di migliorarmi e cercherò sempre di dare il 100% in campo, ma anche fuori. Spero che riusciremo a raggiungere molti traguardi importanti sia quest’anno che nelle prossime stagioni».

PRIMO GOL – «Dopo il mio primo gol ero molto emozionato. Allo stadio c’erano mia moglie e mia figlia, è stato bello. Ho avuto un’infanzia felice, mi piaceva giocare con gli amici all’aria aperta, correvo molto e giocavo sempre a calcio. I vari Ronaldinho, Messi e Neymar sono diventati i miei idoli calcistici».