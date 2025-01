Napoli, con questo David Neres Kvara può partire senza troppi patemi d’animo: le pagelle del brasiliano

Le pagelle di David Neres nella vittoria del Napoli contro il Verona: tra i migliori in campo, Conte ha già il sostituto di Kvara in casa

Vedi Napoli e poi puoi partire: in questi ultimi giorni il principale tema in casa partenopea è stato il possibile addio di Kvara, che si è detto pronto a salutare il club per provare una nuova avventura, con il PSG che è tornato a bussare alle porte degli azzurri. Che vada via o meno e per che cifra, la sensazione è che la squadra il sostituto ce lo abbia in casa ed è David Neres. Anche ieri sera contro l’Hellas Verona il brasiliano ha entusiasmato a sinistra, proprio al posto del georgiano: se Kvicha dovesse effettivamente lasciare bisognerà comunque andare sul mercato, ma non per un titolare, quanto un buon sostituto perchè il posto da titolare ormai è una cosa dell’ex Benfica. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Il post Kvara era già cominciato, ma lui tranquillizza Napoli. Imprendibile, sembra avere marce in più rispetto agli altri».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Torna a sinistra e cambia poco: è devastante in ogni zona del campo. Serpentine, dribbling, sprint in velocità e decine di cross. Ispira i compagni e aiuta la squadra con coperture, diagonali e recuperi».

TUTTOSPORT 6.5 – «Kvara saluta tutti, ma nessuno si strapperà i capelli. Il suo calcio era sì poesia, ma quello del brasiliano abbina pragmatismo e qualità purissima. Al Napoli, per vincere, serve di più l’ex Benfica».

IL MATTINO 7.5 – «Kvara chi? Neppure per un secondo, c’è chi rimpiange il georgiano. Merito dei suoi dribbling, dei duelli vinti, degli sprint. Cross su cross. È uno spot allegro di quello che è e di quello che verrà. Il povero Faraoni non lo vede mai, dopo aver creato problemi a Dawidowicz e Lazovic, costringendo Zanetti a invertire i braccetti. Imprendibile».