Napoli, occhi dall’Inghilterra per Fabian Ruiz. Piace al Liverpool

Napoli, il Liverpool guarda con attenzione Fabian Ruiz. Reds su Isco, ma il piano B è il centrocampista partenopeo

Dalla Spagna non hanno dubbi: Fabian Ruiz sarebbe entrato nel mirino del Liverpool. La testata El Desmarque fa sapere che, tuttavia, il giocatore del Napoli rimane la seconda scelta dei Reds.

La squadra di Klopp punta per prima Isco ma, in caso di naufragio dell’operazione, col Real Madrid che ha già rifiutato un’offerta di 56 milioni di euro, non è da escludere l’affondo per il partenopeo.