Napoli, Osimhen nel mirino dello United: l'offerta non piace a ADL, ma...

Victor Osimhen è finito nel mirino del Manchester United: i Red Devils non vogliono pagare tutta la clausola e fanno questa offerta, ADL ci pensa

Anche lontano da Napoli il nodo Osimhen è uno di quelli centrali per i partenopei in vista della prossima sessione di calciomercato che aprirà a gennaio. I campioni di casa uscenti infatti dopo il prestito last minute al Galatasaray, ma aspettano che qualcuno eserciti la clausola da 75 milioni, magari già a gennaio.

Come riportato dal Mattino però, tolti i turchi, nessuno al momento sembra aver fatto un passo in avanti in quella direzione. Osi piace sì, ma a quelle cifre è troppo per tutti, nonostante i tanti gol segnati sulle sponde del Bosforo, 8 in nove partite, conditi anche da 4 assist tra campionato ed Europa League. Questi numeri hanno acceso però l’interesse dello United, che è pronto ad un offerta da 30 milioni più Zirkzee, che sta deludendo ai Red Devils. Il Napoli vorrebbe solo cash e niente scambi, ma non chiude la porta ad una cifra comunque importante.