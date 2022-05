Napoli, Osimhen per finanziare il mercato: il club fissa una data limite

Calciomercato Napoli: la cessione di Osimhen finanzierebbe gli acquisti degli azzurri, che fissano però una data limite

Il Napoli, dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne pronto a volare direzione Toronto, potrebbe salutare anche Victor Osimhen. Il nigeriano piace in Premier League, con l’Arsenal e il Manchester United sempre interessate e non spaventate dalla richiesta di 100 milioni da parte di De Laurentiis.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il club partenopeo avrebbe fissato una data limite per la cessione del centravanti nigeriano. La dead-line sarebbe fissata per l’8 luglio, quando inizierà il ritiro di Dimaro. Da quel momento, infatti, il Napoli vorrebbe avere la rosa già quasi al completo con tutte le strategie delineate. Inoltre va dato del tempo a Giuntoli per trovare il degno sostituto di Osimhen.