Napoli, Osimhen titolare con il Milan: favorito su Mertens

Victor Osimhen è in vantaggio su Dries Mertens per una maglia da titolare domenica sera contro il Milan. I dettagli verso la gara di San Siro

Come riferito da Corriere dello Sport, Victor Osimhen è in vantaggio su Dries Mertens per una maglia da titolare domenica sera contro il Milan.

L’attaccante nigeriano è tornato in campo nel corso dell’ultimo impegno del Napoli contro il Bologna, andando anche a segno per la prima volta da Novembre. Una prestazione che ha convinto il tecnico Gennaro Gattuso.