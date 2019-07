Napoli, Pepè prima scelta ma il piano B arriva dal Barcellona

Il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante per Pepè ma pensa anche al piano B: Malcom del Barcellona

Il Napoli ha offerto 50 milioni di euro più Ounas al Lille per arrivare a Pepè ma il giocatore ha in mano altre offerte, in particolare dalla Premier League, e continua a prendere tempo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la pista James Rodriguez è in piedi ma è complicata, così il Napoli monitora altre situazioni come ad esempio quella che porta a Malcom, esterno del Barcellona in passato vicino alla Roma.