Napoli, possibile prima volta contro il Venezia

I partenopei si apprestano a sfidare il Venezia e per la prima volta Conte potrebbe prendere questa decisione

Dopo la sofferta vittoria di Marassi contro il Genoa, il Napoli vuole altri tre punti con il Venezia in casa, magari con più tranquillità, nella speranza che sabato sera il risultato di Lazio e Atalanta possa dare una mano.

I campani dovranno fare a meno di Buongiorno e sarà così probabilmente anche per tutto gennaio. Chi invece si è fermato di recente seppur solo per un’influenza è Politano che potrebbe però non partire titolare. Ecco che dunque per la prima volta Conte potrebbe schierare dal primo minuto Neres e Kvaratskhelia, già in campo a gara in corso con il Genoa.