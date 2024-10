Napoli, RABBIA Kvaratskhelia dopo il CAMBIO: ecco il MOTIVO

Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è sembrato abbastanza contrariato dopo la sostituzione contro il Monza

Il 2-0 del Napoli al Monza ha portato gli azzurri in testa alla classifica in solitaria. Kvicha Kvaratskhelia ha timbrato il tabellino con la rete del definitivo bis, terminando la sua partita al 75esimo.

Il georgiano è uscito dal campo arrabbiato e il Corriere dello Sport ha spiegato il motivo: no noi tratta della scelta di Conte di toglierlo dal rettangolo verde bensì per il trattamento ricevuto da arbitro e avversari. Troppi falli non sanzionati.