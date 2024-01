Napoli, squadra in ritiro fino a sabato per ritrovarsi

Napoli, la squadra va in ritiro fino a sabato per la sfida contro la Salernitana: Mazzarri cerca di rianimare un gruppo in crisi

Grand Hotel Serapide a Pozzuoli e i campi di Castel Volturno. Il mondo del Napoli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, questa settimana si racchiude in questi due spazi fino a sabato, giorno in cui i Campioni d’Italia affronteranno la Salernitana. Da ieri sera la squadra è in ritiro. Una decisione presa dalla società e che ha trovato il consenso del gruppo.

Una sorta di terapia d’urto per la squadra di Mazzarri, che dopo il netto ko di Torino contro i granata certifica una crisi sia di risultati che di identità. E dopo la Salernitana tutti in Arabia Saudita, con la Supercoppa Italiana che diventa una possibilità di riscatto di una squadra in cerca di serenità e garanzie.