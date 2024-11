Napoli Roma, Auriemma contro Cesari sul fallo di Lukaku: «Esternazioni sempre contro di lui! Ecco perché» - Calcio News 24

Napoli Roma, scintille tra Auriemma e Cesari per il fallo di Lukaku su Celik: acceso scambio di opinioni tra l’ex arbitro e il giornalista di fede napoletana

Auriemma e Cesari litigano pesantemente nel corso della trasmissione Pressing sul mancato rosso a Lukaku, durante Napoli Roma di ieri sera. Ecco lo scambio di opinioni particolarmente acceso:

CESARI – «Dopo 13 minuti c’è questa scivolata di Lukaku su Celik: questo è un errore di Massa, il provvedimento disciplinare è necessario. Non parlo di rosso, ma il giallo era il più adatto: la tempistica è sbagliata, non c’è contatto alto ma è imprudente. Era sicuramente giallo. Poi c’è il secondo episodio in area della Roma: la decisione di Massa su Lukaku-Svilar è assegnare il calcio d’angolo, per lui non c’è niente. Ma qualcosa c’è: c’è un contatto quando il portiere della Roma prende la palla con le mani e Lukaku con la suola lo colpisce al petto. Quella però per me è una dinamica di gioco».

AURIEMMA – « Dopo quest’esternazione di Cesari sui mancati gialli a Lukaku, mi aspetto un’edizione speciale di Pressing in cui Graziano farà vedere tutti i gialli non dati».

CESARI – «Forse non hai capito bene, eri disattento, non ho mica detto che è giallo».

AURIEMMA – «Vabbé, ma anche il primo, ma che giallo…Quello è fallo!».

CESARI – «Fammi finire! Se mi metti in bocca parole che non dico, assolutamente no! Il primo è giallo, il secondo è una dinamica normale».

AURIEMMA – «Perché dovrebbe essere giallo? Interviene a centrocampo per prendere il pallone, è un fallo».