Napoli SALUTA Osimhen: l’attaccante giocherà con il Galatasaray! Ecco le CIFRE e i DETTAGLI

Napoli SALUTA Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano giocherà la prossima stagione con il Galatasaray! Le CIFRE e i DETTAGLI

Victor Osimhen ha deciso: giocherà la prossima stagione al Galatasaray. È fatta per il passaggio del nigeriano del Napoli al club turco. Secondo Fabrizio Romano l’ex capocannoniere della Serie A andrà in prestito in Turchia fino a giugno 2025. Ecco le ultime sulla possibilità di un’opzione di acquisto e sullo stipendio dell’attaccante:

IL PUNTO – Victor Osimhen al Galatasaray, eccoci qui! Affare fatto e tutti i documenti approvati. La clausola rescissoria di Osimhen sarà di € 75 milioni, con opzione del Napoli per estenderla fino al 2027. Prestito al Gala fino a giugno 2025, € stipendio coperto di 9/10 milioni. Nessuna opzione di acquisto, nessun obbligo