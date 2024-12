Napoli, sanzione gravissima per i tifosi campani

Brutte notizie per i supporter del Napoli in vista delle prossime trasferta del campionato di calcio di Serie A

Ai tifosi del Napoli saranno vietate le prossime tre trasferte di Serie A contro Udinese, Genoa e. Fiorentina. Questo è dovuto alla decisione presa dal Casms, il Comitato di Analisi per la Sicurezza per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno.

Come annunciato dal TGR della Campania, un centinaio di tifosi partenopei avevano provato ad entrare senza biglietto per la sfida contro il Torino. In ogni caso, a Udine sarebbe stata comunque vietata dopo i festeggiamenti con invasione di campo al triplice fischio dei supporter napoletani sul campo dell’Udinese.