Napoli, Simeone: «Gioco poco? Vero, ma sono contento che...»

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato dell’inizio della sua avventura con i partenopei: le dichiarazioni

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

LE PAROLE – «Siamo solo all’inizio, son qui da pochi mesi e sono molto contento di lavorare con questo gruppo e crescere ad ogni allenamento. Il gruppo mi fa crescere, i compagni mi fanno vedere cose che forse prima non vedevo. Sono da poco qui. Ho imparato con l’esperienza che la qualità è più importante di quanto puoi giocare. Poi è ovvio che uno vuole giocare di più per avere più possibilità di fare bene, di segnare, ma io sono felicissimo di aiutare il gruppo col tempo che mi tocca. Se hanno bisogno di me, io ci sono».