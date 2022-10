Napoli, testa già alla “sosta Mondiale”: il programma degli azzurri

Napoli, la testa già proiettata alla sosta per il Mondiale di fine anno: il programma degli azzurri per novembre e dicembre

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Napoli si pensa già a programmare gli impegni per la fine di questo 2022, quando il campionato lascerà spazio al Mondiale.

In casa azzurra si progetta una tournée negli Stati Uniti, con amichevoli da giocare anche allo stadio Maradona prima e dopo il volo oltreoceano.