Calciomercato Napoli, BOMBA dalla Francia: Kvaratskhelia ACCETTA il Paris Saint-Germain

Clamorosa indiscrezione de L’Equipe che avrebbe rivelato le intenzioni di Kvicha Kvaratskhelia, promesso sposo del PSG

Se per il Napoli sono giorni di grande entusiasmo per l’arrivo ormai certo di Antonio Conte, i tifosi azzurri dovranno far fronte secondo L’Equipe di una dolorosa cessione ovvero quella di Kvicha Kvaratskhelia.

Il giornale francese ha infatti spiegato che il georgiano sarebbe più vicino di ciò che si pensa al Paris Saint-Germain, con l’offerta di 100 milioni che è stata già resa nota dallo stesso agente del numero 77.