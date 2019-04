Simone Verdi continua a far parlare di sè fuori dal campo. Mentre le voci di mercato sul suo conto non si placano, l’ex Bologna parla chiaro sul suo futuro

Non è una novità che l’esterno azzurro classe ’92 stia trovando difficoltà a dimostrare il suo valore nella sua avventura al Napoli. Le voci di mercato si moltiplicano e Simone Verdi potrebbe quindi lasciare Milik e compagni già nella prossima sessione di calciomercato.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Verdi ha lasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro e sulla possibilità di vestire l’azzurro ad EURO2020: «Ho un contratto al Napoli che mi lega per cinque anni e ho voglia di rimanere qui per dimostrare il mio valore. I giornali sono fatti a posta per scrivere, ultimamente io non avevo dimostrato e forse hanno pensato che volessi andare via, o perché non ho giocato molto, ma non è così. Per arrivare alla Nazionale devo dimostrare qui a Napoli quanto valgo, poi magari arrivasse la chiamata di Mancini. La concorrenza è ampia. Per arrivare in Nazionale bisogna fare davvero bene, ma tutto passa da quello che farò con questa maglia».