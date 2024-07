Natan Girma Reggiana: «Devo tanto a NESTA, mi ha aiutato»

Natan Girma ha parlato di Alessandro Nesta, suo tecnico alla Reggiana con cui ha segnato 5 gol in campionato

Natan Girma, 22 anni, nel primo torneo in Serie B ha segnato 5 gol con la Reggiana. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato cosa si aspetta dalla nuova stagione.

NESTA – «Ha avuto fiducia, mi ha dato una chance. Da lui e dal suo staff ho imparato tanto. Li ringrazio, mi hanno aiutato a migliorare».

L’INFORTUNIO – «Quello che conta è recuperare bene, a metà agosto conto di rientrare in gruppo, ma dovrò saltare le prime gare. É chiaro che voglio salire di livello, il mio obiettivo è giocare nel Barcellona e sono sicuro che un giorno arriverò a vestire quella maglia, ma non avrei alcun problema a rimanere un altro anno alla Reggiana. Qui mi sento a casa, ho un bel rapporto coi tifosi e sono convinto che anche con Viali faremo bene. Con lui ho scambiato solo qualche battuta, ma ha una bella idea di calcio, Non vedo l’ora di ritornare in pista».